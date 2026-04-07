Rust Coreutils 0.8 jsou zase rychlejší, projdou téměř 95 % testů

David Ježek
Dnes
Linux a Rust Autor: David Ježek s Gemini AI
Na světě je nový balík Rust Coreutils 0.8, který je alternativou pro standardní GNU Coreutils. Nová verze přináší slušný nárůst výkonu, konkrétně dd běží zhruba o 45 % rychleji, mnoho nástrojů se rychleji spouští, numfmt si polepšuje o 3 %.

Pokračují práce na podpoře WebAssembly, díky čemuž si lze s Rust Coreutils hrát i ve webovém prohlížeči. Celý balík v nové verzi pak úspěšně projde 94,74 % testů, což představuje nárůst o 0,15 % oproti předchozímu vydání (počet selhávajících testů klesl o 2, naopak 630 testů projde bez problémů). Z řady nástrojů pak byl odstraněn další kód považovaný za unsafe. Podrobnosti i na GitHubu projektu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO