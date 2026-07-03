Rust-coreutils cp má problém s vytvářením live obrazu v Ubuntu

Rust-coreutils, které nahradily GNU-coreutils v novém Ubuntu, vykazují řadu malých odlišností, které mohou rozbít chování některých skriptů. Posledním případem je
cp. Při sestavování live obrazu Ubuntu se používá
cp -afL. To s Rust-coreutils selže, protože přepínače
-a a
-L jsou považovány za exkluzivní a použije se tedy jen
-L.
Zápis
cp -aL se používá snad opravdu jen na jednom místě právě ve zmíněném skriptu. Bylo také navrženo změnit tento skript na
cp -RL --preserve=all . Kromě toho je také oprava poslána do Rust-coreutils. Mezitím se v Ubuntu bude používat
cp z GNU-coreutils. Tento krok však zpomalí hledání nových odlišností GNU-coreutils a Rust-coreutils.
(zdroj: phoronix)