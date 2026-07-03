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Rust-coreutils cp má problém s vytvářením live obrazu v Ubuntu

Jan Fikar
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Linux a Rust Autor: David Ježek s Gemini AI
Linux a Rust
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Rust-coreutils, které nahradily GNU-coreutils v novém Ubuntu, vykazují řadu malých odlišností, které mohou rozbít chování některých skriptů. Posledním případem je cp. Při sestavování live obrazu Ubuntu se používá cp -afL. To s Rust-coreutils selže, protože přepínače -a a -L jsou považovány za exkluzivní a použije se tedy jen  -L.

Zápis cp -aL se používá snad opravdu jen na jednom místě právě ve zmíněném skriptu. Bylo také navrženo změnit tento skript na cp -RL --preserve=all . Kromě toho je také oprava poslána do Rust-coreutils. Mezitím se v Ubuntu bude používat cp z GNU-coreutils. Tento krok však zpomalí hledání nových odlišností GNU-coreutils a Rust-coreutils.

(zdroj: phoronix)

 
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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