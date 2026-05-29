Root.cz  »  Souborové systémy

Rychlejší Btrfs v jádře 7.2 i starších

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Do jádra 7.2 míří oprava Btrfs, která znatelně zvýší výkon. Jde o to, že v roce 2023 v jádře 6.8 přešlo Btrfs na nový API pro mountování. Při přechodu se pozapomnělo nastavit IS_NOSEC a to je nyní stále false. Následně všechny Direct I/O operace jsou serializovány, což má negativní dopad na výkon.

Po celkem triviální jednořádkové opravě testy ukazují pěkný nárůst výkonu ve FIO o 60 %. Automatický test jádra zjistil nárůst výkonu ve FIO o 12 %. Podle všeho bude změna také backportována do stabilních jader, tedy nebudeme muset čekat na jádro 7.2. To by mělo vyjít letos koncem letních prázdnin.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Český startup skládá dokonalého avatara

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

JMHZ stále vykazuje chyby. Účetní píšou petice

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

Monopol na vstupenky křiví trh a zvyšuje ceny

Evropská aplikace pro ověření věku má bezpečnostní problémy

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně