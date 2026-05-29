Rychlejší Btrfs v jádře 7.2 i starších

Do jádra 7.2 míří oprava Btrfs, která znatelně zvýší výkon. Jde o to, že v roce 2023 v jádře 6.8 přešlo Btrfs na nový API pro mountování. Při přechodu se pozapomnělo nastavit IS_NOSEC a to je nyní stále false. Následně všechny Direct I/O operace jsou serializovány, což má negativní dopad na výkon.
Po celkem triviální jednořádkové opravě testy ukazují pěkný nárůst výkonu ve FIO o 60 %. Automatický test jádra zjistil nárůst výkonu ve FIO o 12 %. Podle všeho bude změna také backportována do stabilních jader, tedy nebudeme muset čekat na jádro 7.2. To by mělo vyjít letos koncem letních prázdnin.
