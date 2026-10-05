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Rychlý linker Mold 3.0 už je v Rustu

Jan Fikar
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Rust Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Před nedávnem jsme tu psali, že autor rychlého linkeru Mold Rui Ueyama jej přepisuje z C++ do Rustu. Dnes již vyšel Mold 3.0 v Rustu. Mold 3.0 je přímou náhradou posledního Mold v C++ 2.42.1. Má stejné parametry příkazové řádky, podporuje stejné architektury a produkuje stejný výstup, tedy až na opravené chyby.

Nově Mold nepoužívá CMake, ale Cargo. Pro alokaci paměti se již nepoužívá oneTBB od Intelu, ale mimalloc. Umí také používat systémový alokátor s volbou --features system-allocator. Nevšiml jsem si však, že by autor porovnával rychlost Mold v Rustu a v C++.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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