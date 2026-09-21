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Rychlý linker Mold bude přepsán do Rustu

Jan Fikar
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Rust Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Rychlý linker Mold je v současnosti napsán v C++. Autor Rui Ueyama jej však přepisuje do Rustu. Posledním vydáním v C++ bude patrně 2.42.1. Další vydání 3.0 již bude v Rustu.

Rui by také chtěl, aby se Mold stal výchozím linkerem v distribucích místo pomalého ld z GNU Binutils. Testování a implementace chybějících funkcí pro linkování spustitelných souborů, jader i firmware bude jednou z hlavních priorit pro vydání 3.0. Konkurentem linkeru Mold je další rychlý linker v Rustu Wild, který je podle vlastních měření ještě rychlejší než Mold.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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