Jednou z věcí, které si bylo až donedávna vcelku složité na linuxových mobilních operačních systémech, jako je Sailfish OS, představit, byla podpora pro Android Auto. Pro Sailfish OS byla nedávno zveřejněna aplikace Sailfish Auto, která právě toto implementuje. Je tak možné připojit telefon se Sailfish OS k autu podporujícímu Android Auto a „zrcadlit“ jak aplikace pro Android, tak nativní aplikace pro Sailfish OS.
Nejedná se o reimplementované Android Auto, ale o aplikaci se sadou patchů pro Sailfish OS, které umožní, že Android Auto je možné na Sailfish OS přes AppSupport (podpora aplikací pro Android na Sailfish OS) ve verzi 13 nebo 15 spustit. S tím se pojí i prerekvizity, jimiž jsou další aplikace od Googlu, tj. aplikace Google, Mapy a Speech Recognition & Synthesis. Sailfish Auto je dostupné přes SaneFish, kterou lze nainstalovat z OpenRepos např. přes Storeman.
Logickou závislostí jsou i Google Play Services (na Sailfish OS 5.2 je toto splněno díky volitelně přítomnému microG) a protože Android Auto je již nějakou dobu podporované na degooglovaných Androidech jako jsou e/OS/ nebo iodéOS, není nutné instalovat ani Mapy a aplikaci Google, ale pouze zástupné aplikace, tzv. Stub Apps, které jsou pak v systému přístupné jako „Fake Maps“ a „Fake Gapp Search“ a jsou vyvinuté právě pro tento účel. Obdobně by šlo nahradit Speech Recognition, kterou je však praktické mít.
Sailfish Auto jsem vyzkoušel s Jolla Phonem ve voze Škoda Octavia 4, spojení s autem proběhlo bez potíží, na zhruba 60km trase jsem měl vyzkoušel postupně navigace Sygic, Magic Earth a CoMaps. (Fungovaly korektně vyjma Magic Earth, kde absentovaly hlasové pokyny.) Naopak pokusy o práci s nativními aplikacemi nebyly úspěšné. Nutno však podotknout, že Sailfish Auto je odzkoušené na SFOS 5.2.0.20 a nikoli poslední dostupné verzi 5.2.0.22, kterou používám.
Během krátkého testování Sailfish Auto jsem narazil na dvě snadno řešitelné drobnosti. Zaprvé, v případě znovupřipojení zařízení je nutné zvolit USB režim, ve kterém se bude k telefonu se Sailfish OS přistupovat. Něco, co nechcete řešit za jízdy. Sailfish Auto do systému doplňuje nový výchozí režim pro USB (Systém > USB > Android Auto). Zadruhé, při zobrazování navigačních pokynů se rozsvěcuje notifikace na i na telefonu samotném, což je rušivé. Lze tomu zamezit odebráním oprávnění pro notifikace pro danou aplikaci.
Jedná o zajímavou aplikaci, nicméně je zásadní otázkou, zda „správnou cestou“ nejsou spíše projekty jako LibreAuto nebo Cargadgetd, které usilují právě o to být náhradou Android Auta jako takového. Sailfish Auto nicméně disponuje funkčním řešením dnes a může tak poskynout pro mnohé uživatele Sailfish OS klíčovou funkcionalitu, která jim dosud chyběla.