Samba 4.24 přináší podporu vzdálené správy hesel

Samba 4.24 přináší podporu auditu autentizačních údajů pro některé atributy, které sice nejsou tajné, ale jsou využívány při určitých formách autentizace. Kromě toho nyní také umožňuje větší toky s
vfs_streams_xattr, přičemž systémy jako XFS jsou schopny zpracovat více než 64 kB rozšířených
xattr.
K dispozici je také podpora pro vzdálenou správu hesel, podpora přihlášení Kerberos PKINIT KeyTrust, vylepšení KDC a vylepšení nástroje Samba. Nová verze nyní také obsahuje modul VFS pro omezení rychlosti AIO, pokud chcete omezit rychlost asynchronních operací I/O. Více informací naleznete v poznámkách o vydání.
Samba je open‑source implementace protokolů SMB/CIFS, která umožňuje sdílení souborů, tiskáren a autentizaci mezi počítači s různými operačními systémy (zejména Linux/UNIX a Windows). Poskytuje služby síťového sdílení podobné Windows Serveru — sdílené složky, řízení přístupových práv, integraci do Active Directory jako člen nebo řadič domény.