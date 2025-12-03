Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Samsung Galaxy Z TriFold, telefon rozložitelný do 10palcového tabletu

Samsung Galaxy Z TriFold, telefon rozložitelný do 10palcového tabletu

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Samsung Galaxy Z TriFold Autor: Samsung
Samsung Galaxy Z TriFold

Jihokorejský Samsung je dalším výrobcem na trhu, který se pouští do poměrně rizikového byznysu, prodeje skládacího ne s jedním, ale dvěma složeními. Z rozměru jinak pro smartphony veskrze obvyklého tak u nového Galaxy Z TriFold lze dvěma pohyby získat obří 10palcový stroj velikosti typického tabletu.

Na výbavě trochu šetřil, nicméně ty podstatné věci jsou špičkové. Procesorem je zde Qualcomm Snapdragon 8 Elite doprovázený až 16GB RAM a 1TB flash. Hlavní fotoaparát je 200Mpix a podporuje až 8k / HDR10+ video, akumulátor má kapacitu 5600mAh a podporováno je rychlé nabíjení, v balení se nachází 45W nabíječka. K uvedení na trh má dojít na konci příštího týdne. Cen a bude vysoká, v Jižní Koreji předběžně kolem 2100 eur.

Zdroj: Youtube.com
