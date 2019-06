David Ježek

Jeden z nejvýznamnějších přispěvatelů do open-source projektů skončil. Samsung dle dostupných informací uzavřel svoji Open-Source Group. Jak shrnuje Phoronix, příspěvky z osg.samsung.com hrály velkou roli nejen v Linuxu samotném, zmiňuje zejména významný podíl na Waylandu / Westonu, někteří zaměstnanci Samsungu pak pracovali také na desktopu Enlightenment (Carsten Haitzler ostatně přešel ze Samsungu do ARMu už dříve v tomto roce). V tuto chvíli není jasné, co bude se všemi vývojáři.