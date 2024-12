ScummVM 2.9.0 přidává 15 nových her a podporu Sailfish OS

Autor: ScummVM

Téměř rok od posledního vydání je tu nová verze nástroje ScummVM s označením 2.9.0. Jde o open-source nástroj, který umožňuje hráčům spouštět a hrát klasické grafické adventury a další hry, které byly původně vyvinuty pro DOS, Windows, nebo různé herní konzole. ScummVM poskytuje emulaci původních herních enginů, což umožňuje uživatelům hrát staré hry na současných operačních systémech.





Nová verze přináší podporu 15 dalších her, mezi jinými Moonbase Commander, Orion Burger, Rise of the Dragon a Total Eclipse. Kromě toho je u mnoha podporovaných enginů nově možné zvolit vlastní mapování kláves, tlačítek na myši či na joysticku.

Vydání pro macOS prošlo schválením a prošlo přes Apple Gatekeeper. Vydání pro Android nyní podporuje systém Android 15 a má vylepšenou podporu gamepadu. Vydání pro iOS přidává podporu pro Apple Pencil, což byla jedna z nejžádanějších funkcí. Další podrobnosti najdete v poznámkách k vydání.