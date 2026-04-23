Sedmý MobileLinux Hackday ve středu 29. dubna

Luboš Kocman
Dnes
MobileLinux Hackday Autor: MobileLinux Hackday

Ve středu 29. dubna 2026 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční 7. Mobile Linux Hackday, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, vývoj jádra i uživatelský prostor. Akce proběhne od 10:00 do večerních hodin.

Hackday je určen všem zájemcům o praktickou práci s Linuxem na telefonech. Zaměří se na vývoj aplikací v userspace, například bankovní aplikace, zpracování obrazu z kamery nebo práci s NFC, i na úpravy aplikací a práci na linuxovém jádře. Mezi aktuální témata patří podpora zařízení se Snapdragonem 845, například OnePlus 6/6T, Xiaomi Poco F1 nebo Shift 6MQ, a experimentování s FairPhone 5.

Účastníci si budou moci Linux přímo vyzkoušet na podporovaných telefonech a zapojit se do společného hackování. Akce je neformální a otevřená, dorazit je možné i jen na část dne. Podrobnosti a potvrzení účasti jsou k dispozici na Mastodonu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Nejnovější články

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Konec plošného skenování konverzací?

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

