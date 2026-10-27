Šéfem brněnské pobočky společnosti Red Hat se stal Radek Vokál

Brněnská pobočka Red Hatu oznámila, že jejím novým šéfem se stal Radek Vokál. Je absolventem brněnského VUT, v roce 2004 ve firmě začínal jako softwarový vývojář a doposud působil jako Senior Engineering Manager pro Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Radkova cesta v Red Hatu trvá už více než 22 let – začínal jako v pořadí 3. zaměstnanec naší české pobočky, píše v oznámení Red Hat.
Během uplynulých dvou dekád se zásadním způsobem podílel na utváření naší firemní kultury, propojování lokálních týmů s globálním vedením a budování pevných vztahů s regionálními partnery i komunitami.
Red Hat v Brně provozuje významné vývojové centrum, které patří k největším technickým pracovištím firmy. Čeští vývojáři se podílejí například na Red Hat Enterprise Linuxu, cloudových technologiích a platformě OpenShift. Brněnská pobočka má přibližně 1500 zaměstnanců a spolupracuje také s místními univerzitami na výzkumu a vzdělávání.
Celosvětově Red Hat vyvíjí a podporuje open source technologie pro podnikové IT. Jeho nabídka zahrnuje linuxovou distribuci Red Hat Enterprise Linux, platformu OpenShift pro vývoj a provoz aplikací i nástroje pro automatizaci. Vedle produktů firma poskytuje podporu, konzultace a školení a přispívá do open-source projektů. Celosvětově má firma přes 17 000 zaměstnanců.