Série bezplatných webinářů o Proxmox VE: od instalace po migraci z VMware

Společnost initMAX připravila tři navazující bezplatné webináře o virtualizační platformě Proxmox VE. Série postupně projde instalaci a základní nastavení, návrh clusteru s vysokou dostupností a možnosti přechodu z VMware.
První díl Proxmox VE od nuly: instalace a nastavení systému pro spuštění VM proběhne 21. října 2026 od 10:00 do 12:00. Účastníci projdou výběrem hardwaru, instalací, nastavením úložišť, sítě a repozitářů až po vytvoření první virtuální stanice.
Na něj 4. listopadu od 10:00 do 11:00 naváže webinář Proxmox cluster: clustering, HA a storage. Zaměří se na quorum, vysokou dostupnost, živou migraci virtuálních strojů, možnosti úložišť a chování clusteru při výpadku uzlu.
Sérii uzavře 18. listopadu od 10:00 do 11:00 webinář Proxmox VE vs. VMware: porovnání funkcí a cesta k migraci. Vedle funkcí, zálohování a licencování se bude věnovat přípravě migrace Windows a Linux virtuálních serverů, následnému testování a možnostem návratu.
Všechny tři webináře proběhnou online v češtině a povede je Tomáš Heřmánek. Časy jsou uvedeny pro Prahu. Účast je zdarma po registraci na webu initMAX.
Sponzorovaná zprávička ve spolupráci se společností initMAX.