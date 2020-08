Klasická střílečka Serious Sam: The First Encounter z roku 2001 je na serveru GOG.com k mání zdarma až do středy do 15 hodin. K dispozici je sice jen verze pro Windows, ale můžete zkusit štěstí s Wine.

Croteam také vydal v roce 2015 oficiální Serious Engine pod GPL 2.0. Ten by šel použít s daty z hry. Je tu však problém s překladem pro Linux, který by mohl vyřešit fork od ptitSeb.

(zdroj: gamingonlinux)