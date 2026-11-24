AbcLinuxu.cz je nedostupné kvůli problémům s DNS, webový server funguje. V úterý 24. listopadu 2026 v ranních hodinách byl český linuxový portál AbcLinuxu.cz nedostupný kvůli problémům s DNS. Dotazy prostřednictvím veřejných DNS resolverů Cloudflare (1.1.1.1), Google (8.8.8.8) i Quad9 (9.9.9.9) kolem 6:25 SEČ vracely SERVFAIL.
Podle registru CZ.NIC je doména registrována až do 24. listopadu 2027 a její delegace v nadřazené zóně .cz je nadále funkční. Autoritativní DNS servery jsou ns1.websupport.cz, ns2.websupport.cz a ns3.websupport.eu.
Resolver společnosti Google hlásí odpovědi REFUSED od autoritativních serverů, Cloudflare navíc upozorňuje na chybějící DNSKEY odpovídající DS záznamu v nadřazené zóně. Překlad názvu nefunguje ani při vypnutí kontroly DNSSEC pomocí příznaku CD.
Samotný webový server na IP adrese 171.25.221.158 je přitom funkční, odpovídá prostřednictvím HTTPS stavovým kódem HTTP 200 OK a poskytuje platný certifikát Let's Encrypt s platností do 26. ledna 2027.
Dočasně lze portál zpřístupnit přidáním následujícího záznamu do souboru
/etc/hosts:
171.25.221.158 abclinuxu.cz www.abclinuxu.cz
Přesná příčina výpadku DNS zatím není známá.