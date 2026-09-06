Server SiFive BigSky SF-2U870 RISC-V byl představen na Hot Chips

SiFive BigSky SF-2U870 2U server je založený na jádře SiFive P870-D, zatím je naintegrovaných 32 jader 256 GB ram 2 GHz, škálovat lze do 256 jader na čip. O něco podrobnější popis serveru v článku SiFive BigSky Ships the First RISC-V Server. Is the GPU Head Node the Prize?
Asi ani tento čip nebude na úrovni dnešních nejlepších 64bitových procesorů ARM, AMD Zen a Intel, ale splňuje specifikaci RVA23 a je podporovaný v Ubuntu 26.04 LTS a RHEL 10, dekóduje šest instrukcí paralelně – na to se Intel dostal až u Alder Lake na konci roku 2021. Apple s M1 a 8-decode byl již o rok dříve. Takže SiFive má ještě kus cesty před sebou. Ventana's Veyron V2 a Tenstorrent's Ascalon již i dnes nabízí 8-decode RISC-V.
V článku je popisované využití BigSky jako frontendu ke GPU, kde může být velmi dobrý. Přotom Nvidia ve všech svých GPU a chytrých síťových prvcích RISC-V již má a asi se uvažuje do budoucna o propojení NVlinkem i s další generací serverových RISC-V jader.