Šestnáct let stará chyba v implementaci UEFI umožňuje spuštění kódu před startem systému

V otevřeném projektu TianoCore EDK II byla odhalena závažná chyba CVE-2026–97631 se skóre CVSS 9,5 z 10. EDK II slouží výrobcům počítačů a serverů jako základ pro tvorbu firmwaru UEFI. Zranitelnost se týká části, která zajišťuje start počítače ze sítě prostřednictvím PXE.
Chyba se nachází v obsluze síťových servisních zpráv ICMP během síťového startu. Příslušný ovladač má pro zprávu vyhrazené 504bajtové pole, ale nekontroluje skutečnou délku přijaté informace. Příliš dlouhá zpráva tak může přepsat data v paměti. Útočník, který dokáže cílovému zařízení doručit podvrženou ICMP zprávu v době, kdy startuje přes PXE, může potenciálně spustit vlastní kód ještě před zavedením operačního systému.
K útoku tedy dochází ve fázi, kdy ještě neběží běžné bezpečnostní mechanismy operačního systému. Podle popisu chyby nemusí být dostatečnou ochranou ani Secure Boot. Útočník ale potřebuje přístup k síťovému prostředí blízko cílového počítače. Dostupné informace nenasvědčují tomu, že by zranitelnost sama umožňovala získat počáteční přístup do sítě z internetu. Při zaslání neplatných dat může útok také pouze přerušit start zařízení.
Zranitelnost se týká zařízení s firmwarem založeným na EDK II, pokud používají start pomocí PXE. Zasaženy mohou být také produkty, jejichž výrobci používají upravené verze EDK II, proto nelze rozsah určit pouze podle názvu projektu. Uživatelé, kteří startují výhradně z disku a nemají start ze sítě povolený, podle zveřejněných informací ohroženi nejsou.
Správcům dotčených systémů se doporučuje obrátit se na výrobce serveru či firmwaru a nainstalovat jeho opravu. Pokud spouštění ze sítě není potřeba, je vhodné je vypnout. Oprava byla zveřejněna dříve, než se původně plánovalo, takže podrobnosti zranitelnosti jsou nyní veřejné. Aktualizace firmwaru u serverů přitom může trvat déle než běžná aktualizace operačního systému.
UEFI je firmware, který v moderních osobních počítačích inicializuje hardware a spouští operační systém. TianoCore EDK II je otevřená implementace a vývojový základ UEFI, který výrobci používají při tvorbě firmwaru pro počítače, servery i další zařízení. PXE pak umožňuje zařízení nastartovat přes síť místo z místního disku.