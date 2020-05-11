 »   »  Setkání RIPE 80 bude plně online, přidejte se

Tento týden se uskuteční 80. setkání komunity RIPE, neformálního sdružení lidí se zájmem o rozvoj internetových sítí v Evropě a na Blízkém východě. Setkání se mělo původně uskutečnit v Berlíně, vzhledem k nastalé globální pandemii COVID-19 se však poprvé v historii přesunuje do virtuálního prostoru.
Akce se uskuteční v poněkud upraveném formátu od úterý do čtvrtka. Pro účast se po zvážení několika možností používá platforma Zoom, je však možné použít i přenos na webu, podobně jako u běžných setkání. Nebude chybět ani tradiční okamžitý přepis mluveného slova prostřednictvím stenografů.
Setkání se může zúčastnit kdokoli. Účast je zdarma, stačí se zaregistrovat.