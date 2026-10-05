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Siemens zrušil OpenRadioss, ale je tu OpenCourant

Jan Fikar
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FEM auto nabourané Autor: Root.cz s využitím ChatGPT
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Radioss je software pro výpočet metodou konečných prvků (anglicky FEM finite element method) vyvíjený Altair Engineering. Ten v roce 2022 zveřejnil OpenRadioss jako open source pod licencí GNU AGPLv3. Loni však Siemens koupil Altair a nyní to vypadá, že začlení Radioss do svého software Simcenter.

Přitom byla zrušena stránka OpenRadioss na Githubu. Naštěstí se objevil nový komunitní fork OpenCourant. Stojí za ním Brian Clemens, zakladatel RESF (Rocky Enterprise Software Foundation). OpenCourant je v podstatě pokračováním OpenRadios a používá stejnou licenci GNU AGPLv3.

(zdroj: phoronix, phoronix, slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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