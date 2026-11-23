Komunikační program Signal bude blokovat AI pomocníky na iOS a Androidu, aby chránil soukromí uživatelů. Podobně již blokuje na Windows AI pomocníka Recall. V současnosti bude blokována možnost udělat automaticky snímek obrazovky, ze kterého AI pomocníci mohou přečíst libovolnou informaci.
Je možné, že AI pomocníci budou využívat i jiné metody. Proto Signal vyzývá společnosti Apple, Google a Microsoft, aby zveřejnily detaily mechanizmů a API, kterým se AI v zařízeních dostává k informacím uživatele.
(zdroj: bleepingcomputer)