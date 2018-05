 »   »  Signal implementuje „domain fronting“, aby se vyhnul cenzuře

Petr Krčmář

Signal je považován za jeden z nejbezpečnějších komunikačních systémů současnosti. Doporučuje ho i Edward Snowden. Možná právě proto je v některých zemích Signal nedostupný, nově ho blokuje například Egypt a podle autorů také Spojené arabské emiráty. Společnost Open Whisper Systems, která za Signalem stojí, nyní vydala aktualizovanou verzi pro Android (verze pro iOS je beta), která s cenzurou bojuje.

Pro uživatele ze zmíněných zemí nasazuje takzvaný „domain fronting“, což je technika, která na aplikační vrstvě předstírá komunikaci s jiným cílem. Ke komunikaci se Signalem tak může být použita libovolná CDN , například ty od Google, Amazon Cloudfront, Amazon S3, Azure, CloudFlare, Fastly či Akamai.

Když pak uživatel posílá zprávu do Signalu, vypadá to jako běžná HTTPS komunikace s Google.com. Cílem je dosáhnout stavu, kdy vypnutí Signalu znamená vypnutí mnoha velkých služeb – v praxi by tak poskytovatel musel odpojit ohromné množství webů a z hlediska uživatele by tak vlastně „vypnul internet“.

Takový postup ale stojí peníze za provoz služeb CDN, takže není zapnutý ve výchozím stavu. Uživatelé z jiných než vybraných zemí proto komunikují se Signalem stále přímo.

(Zdroj: SecurityAffairs)