Síťařské setkání CSNOG 2026 hledá přednášející a partnery, proběhne v lednu ve Zlíně

Organizátoři devátého setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026 vyhlásili Call for Abstracts a Call for Partners. Zájemci o vystoupení na této akci mohou své návrhy přednášek přihlašovat do 31. října, a to rovnou na těchto webových stránkách.
CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) je po vzoru zahraničních NOGů komunitou poskytovatelů přístupu k internetu, provozovatelů telekomunikačních sítí, registrátorů domén a provozovatelů počítačových sítí a technických nadšenců. Díky unikátní blízkosti českého a slovenského jazyka i kultury jsou komunity obou národů vítány v jednom společném NOGu.
CSNOG pořádá pravidelná setkání, kde je možné sdílet zkušenosti a diskutovat aktuální témata týkající se nejen rozvoje internetových sítí v regionu. Komunitní síťařské setkání se i příští rok uskuteční v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to 21. a 22. ledna 2026.