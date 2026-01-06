Root.cz  »  Akce  »  Síťařský CSNOG 2026 bude už za 14 dní, registrujte se včas

Síťařský CSNOG 2026 bude už za 14 dní, registrujte se včas

Vilém Sládek
Dnes
Už jen 14 dní zbývá do začátku osmého ročníku komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026. Registrace na akci je stále otevřena, ale termín uzávěrky se blíží. I proto organizátoři doporučují, aby se zájemci přihlásili brzy, nejlépe ještě tento týden.

Komunitní setkání CSNOG 2026 se uskuteční 21. a 22. ledna na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho pořadateli jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ. Bližší informace o komunitě CSNOG (Czech a Slovak Network Operators Group) a jejich komunitních setkáních jsou k dispozici na webu csnog.eu.

Vilém Sládek

