Školení digitální a AI dovednosti: naučte se efektivně využívat nového pomocníka

Umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme. Naučte se AI využívat jako praktického pomocníka pro každodenní práci, automatizaci rutinních úkolů i efektivnější komunikaci. Na našem školení Digitální a AI dovednosti získáte nové znalosti, které dnes zaměstnavatelé stále častěji očekávají. Kurz probíhá online vždy v podvečer a nejbližší začíná 30. září.
Během kurzu si osvojíte praktické využití nejmodernějších AI nástrojů a digitálních technologií. Naučíte se efektivně komunikovat s AI, vytvářet kvalitní prompty, využívat AI při práci s texty, prezentacemi, tabulkami i obrázky a automatizovat opakující se činnosti. Součástí kurzu je také bezpečné používání AI, kritické vyhodnocování výstupů a doporučené postupy pro každodenní pracovní využití. Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech z reálné praxe.
Kurz není určen pouze IT specialistům, ale je určen všem, kteří chtějí efektivně využívat umělou inteligenci při práci nebo studiu. Vhodný je pro administrativní pracovníky, specialisty v marketingu, HR, obchodu, managementu, podnikatele i všechny zájemce, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu pomocí moderních AI nástrojů.