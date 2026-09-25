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Školení digitální a AI dovednosti: naučte se efektivně využívat nového pomocníka

Redakce
25. 9. 2026

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robot umělá inteligence dohoda partnerství Autor: Shutterstock
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Umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme. Naučte se AI využívat jako praktického pomocníka pro každodenní práci, automatizaci rutinních úkolů i efektivnější komunikaci. Na našem školení Digitální a AI dovednosti získáte nové znalosti, které dnes zaměstnavatelé stále častěji očekávají. Kurz probíhá online vždy v podvečer a nejbližší začíná 30. září.

Během kurzu si osvojíte praktické využití nejmodernějších AI nástrojů a digitálních technologií. Naučíte se efektivně komunikovat s AI, vytvářet kvalitní prompty, využívat AI při práci s texty, prezentacemi, tabulkami i obrázky a automatizovat opakující se činnosti. Součástí kurzu je také bezpečné používání AI, kritické vyhodnocování výstupů a doporučené postupy pro každodenní pracovní využití. Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech z reálné praxe.

Kurz není určen pouze IT specialistům, ale je určen všem, kteří chtějí efektivně využívat umělou inteligenci při práci nebo studiu. Vhodný je pro administrativní pracovníky, specialisty v marketingu, HR, obchodu, managementu, podnikatele i všechny zájemce, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu pomocí moderních AI nástrojů.

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Redakce



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