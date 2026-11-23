V Bratislavě proběhnou od 7. do 9. prosince (decembera) dva kurzy o IPv6 pořádané oddělením vzdělávání RIPE NCC:
- IPv6 Advanced v pondělí a úterý 7. a 8. prosince (decembera)
- IPv6 Security ve středu 9. prosince (decembera)
Dvoudenní kurz IPv6 Advanced poskytuje podrobný přehled klíčových témat týkajících se nasazení IPv6 v různých typech sítí. Účastníci získají přehled o osvědčených postupech v oboru a získají hluboké znalosti o různých fázích zavádění IPv6.
IPv6 Security je jednodenní kurz, který poskytuje přehled nejdůležitějších témat týkajících se bezpečnosti IPv6. Účastníci se seznámí s osvědčenými postupy v oboru a získají celkový přehled o nejnaléhavějších bezpečnostních otázkách, které jsou s IPv6 v současnosti spojeny. Kurz zahrnuje teoretickou část i praktická cvičení.
Kurzy probíhají v angličtině a jsou určené pouze pro členy RIPE NCC. Účast na kurzech je bezplatná, je však potřeba se registrovat.