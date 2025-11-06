Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Školení o IPv6 pro členy RIPE NCC v Praze

Školení o IPv6 pro členy RIPE NCC v Praze

Ondřej Caletka
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ethernet zásuvka IPv6 Autor: Depositphotos

V Praze proběhnou od 19. do 21. listopadu dva kurzy o IPv6 pořádané oddělením vzdělávání RIPE NCC:

Školení IPv6 Fundamentals je jednodenní kurz, který se zabývá tím, co je IPv6 a proč je v dnešních sítích potřebný. Obsahuje také základní informace o tom, jak plánovat nasazení a adresování.

Dvoudenní kurz IPv6 Advanced poskytuje podrobný přehled klíčových témat týkajících se nasazení IPv6 v různých typech sítí. Účastníci získají přehled o osvědčených postupech v oboru a získají hluboké znalosti o různých fázích zavádění IPv6.

Kurzy probíhají v angličtině a jsou určené pouze pro členy RIPE NCC. Účast na kurzech je bezplatná, je však potřeba se registrovat.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Ondřej Caletka

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady