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Skript Ram-Altman každý den hlásí Altmanovi, kolik paměti mu uniklo

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SDR DDR1 DDR2 DDR3 DIMM paměti Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
SDR DDR1 DDR2 DDR3 DIMM paměti
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Šéf OpenAI Sam Altman v podcastu Cheeky Pint prohlásil, že je docela hrozné, když omezená světová zásoba DRAM leží v domácích počítačích, kde se prý využívá jen asi 5 % času. Internet reagoval po svém: vývojář IainKay napsal Ram-Altman, bashový skript, který každých pět minut z cronu čte /proc/meminfo, počítá obsazenou paměť jako MemTotal - MemAvailable a když najde víc než 10 % volné RAM, odešle jednou denně e-mail s přesnými čísly toho, co Samovi uteklo. Adresáta si musíte doplnit sami, repozitář žádnou adresu neobsahuje. Ukázková zpráva má předmět You missed a spot a podpis A concerned RAM owner.

Počítání paměti autor bere vážně: page cache se počítá jako dostupná, tmpfs a sdílená paměť ne a pro jádra starší než 3.14 je připravený odhad. Všechno ostatní už tak vážně nebere. E-maily se náhodně skládají z 8 předmětů, 10 textů a 6 podpisů. Nechybí --dry-run ani 14 testů s falešným sendmailem. README prosí, ať nikdo skript nepouští na celé flotile serverů, protože jeden mail denně je vtip, kdežto tisíce už jsou DoS. Licence je Unlicense, tedy free as in unallocated.

Altman mezitím tvrdí, že jeho slova někdo vytrhl z kontextu, napsal i want you to have so much ram a na síti X se nakrátko přejmenoval na Ram Altman. Více na ram-altman.lol.

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