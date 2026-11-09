Slax 2026.11 nabízí nové prostředí, AI asistenta i Secure Boot

Tomáš Matějíček vydal Slax 2026.11, což je nová verze přenosné linuxové distribuce, která vychází z Debianu 13 a používá linuxové jádro 6.12. Přináší přepracovanou plochu s náhledy otevřených oken, čtyřmi virtuálními pracovními plochami a možností ukládat soubory a složky přímo na plochu.
Novinkou je Slax AI Assistant, který pomáhá zjišťovat informace o systému, řešit potíže nebo spouštět příkazy pomocí běžných pokynů. Vyžaduje internetové připojení a přihlášení. Systém nově nabízí také grafický instalátor a podporu UEFI Secure Bootu.
Na jednom USB disku lze uchovávat více pojmenovaných relací s vlastním nastavením, soubory a aplikacemi. Změnila se však správa modulů: Slax přešel z AUFS na OverlayFS, takže moduly
.sb už nelze aktivovat ani deaktivovat za běhu. Instalace softwaru přes APT zůstává dostupná.
Slax je lehká, přenosná distribuce Linuxu, kterou lze spustit z USB disku a používat na různých počítačích. Díky uloženým relacím si uživatel může zachovat vlastní nastavení a soubory i po vypnutí systému.