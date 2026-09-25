SLUB_TINY by mohl být místo volby při kompilaci parametrem jádra

V jádře byly tři alokátory paměti. Kolem roku 2022 v jádře 6.4 zůstal už jen jeden moderní s názvem SLUB, který má však o něco větší paměťovou režii. Pro malé systémy s RAM do 16 MB se měla používat volba při kompilaci jádra
CONFIG_SLUB_TINY. Vlastimil Babka ze Suse navrhl volbu jádra
CONFIG_SLUB_TINY odstranit a místo toho použít parametr jádra při bootu
slab_tiny=1.
Toto nastavení se i nadále doporučuje pro stroje s méně než 16 MB RAM, protože snižuje paměťovou náročnost alokátoru za cenu horší škálovatelnosti v SMP. Hodí se tedy pro embedded systémy. Návrh je zatím ve stádiu RFC, takže zatím nevíme, jestli se dostane do jádra.
(zdroj: phoronix)