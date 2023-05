Služba hCaptcha chce po uživatelích identifikovat neexistující objekty

Autor: Redakce

Služba hCaptcha, alternativa například k Google reCAPTCHA, je test, který má potvrdit, že je uživatel člověk (CAPTCHA, Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Služba hCpatcha však používá obrázky generované AI a uživatelé si stěžují, že jim nerozumí, jako například deformované AI obrázky Rubikovy kostky.





Nedávno se objevil objekt s názvem „Yoko“, mělo by zřejmě jít o složeninu jojo a hlemýždě. Takový objekt samozřejmě neexistuje. Vznikl patrně tím, že se AI z hCaptcha učí ze svých generovaných výsledků za pomoci odezvy uživatelů. Pokud toto opakujete dostatečně dlouho, výsledky se odtrhnou od reality a vytvoříte AI Habsburky.





(zdroj: slashdot)