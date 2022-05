Smartphone Motorola s 200Mpix fotoaparátem už příští měsíc

Autor: Depositphotos

Už příští měsíc bude představen první telefon s 200Mpix snímačem hlavního foťáčků. Čínská pobočka Motoroly neudržela pokličku na místě.

Toto témě jsme naťukli v článku o tom, kterak dnes fotky spíš kreslí algoritmy než fyzika. Motorola opravu uvede telefon s 200Mpix snímačem, jediné, co není jisté, jsou konkrétní parametry. Předpokládá se, že půjde o příslušný ISOCELL snímač od Samsungu s tím, že primárním režimem fungování fotoaparátu bude 4×4 pixel binning, tedy generování jednoho obrazového bodu fotografie z 16 dílčích pixelů. Výstupem z 200Mpix snímače tak primárně budou ~12Mpix fotografie, nicméně možné jsou i jiné režimy, pixel binning 2×2 či skutečné 200Mpix rozlišení.

Ostatně třeba zástupci Sony se nedávno vyjádřili v tom smyslu, že kolem roku 2025 by mohly smartphonové fotoaparáty překonávat či dorovnávat kvalitu snímků ze samostatných fotoaparátů s velkými snímači. Tyto zmínky jdou ruku v ruce s dřívějšími informacemi Samsungu o tom, že v roce 2025 tu budou ~576Mpix snímače pro smartphony. Sony a Samsung jsou přední světoví výrobci foto snímačů a oba jdou tímto směrem, byť co do počtu megapixelů, zdá se, tlačí poslední roky na pilu víc Samsung.