Vývojáři FreeBSD nadále usilovně pracují na podpoře snadné instalace desktopu s Plasmou „na jedno kliknutí“. Nestihli FreeBSD 15.0 ani 15.1 a nyní už je jasné, že ani verze 15.2 nebude tou vyvolenou. Novým termínem pro toto významné zlepšení pro zájemce o desktopové užívání FreeBSD, je vydání verze 15.3.
Znamená o tedy, že podpora bude nejdříve v létě 2027. Do té doby je buď potřeba smířit se s experimentální povahou chystané novinky v instalátoru, nebo se zařídit postaru.
Důvodem je, že příslušný kód pořád neprošel kompletní kontrolou a probíhají v něm změny. Podpora pro Plasmu byla reimplementována s přístupem založeným na portech a nyní čeká na review proces. Pokud kontrola proběhne bez problémů, bude vše na dobré cestě k začlenění do instalátoru. Vývoj FreeBSD 15.2 je aktuálně ve fázi BETA2, blíží se BETA3 a následné RC1 vydání, a tak se to zkrátka nestihne.