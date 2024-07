Solus Linux končí s AppArmor a Snap, sází na Flatpak

Autor: Solus Project

Linuxová distribuce Solus postavená na vlastním balíčkovacím systém PiSi / eopkg a primárně desktopovém prostředí Budgie, ohlásila konec podpory AppArmoru. Ten skončí v Solusu s rokem 2024 a nadále tudíž distribuce nebude schopna nabízet plnohodnotný běh Snapů a pro situace, kdy věc nemá v repozitářích, bude spoléhat na Flatpak.