Soudce ve dvou případech rozhodl, že umělá inteligence není člověk

Jan Fikar
Dnes
umělá inteligence Autor: Exponet (publikováno se svolením)

V prvním případě se Stephen Thaler soudil o práva k obrázku, který namaloval v roce 2012 jím vytvořený program bez dalších instrukcí. Podle rozhodnutí soudu z minulého roku není možné udělit autorská práva na díla, která nevytvořil člověk. Před týdnem nejvyšší soud odmítl přezkoumávat, zda rozhodnutí odporuje ústavě. 

V druhém případě je Bradley Heppner obžalován z tunelování 150 milionů dolarů. Policie zadržela Heppnerův počítač, na němž byl také záznam diskuse Heppnera s AI Claude, ve kterém se ptal, jak by měl postavit svoji obhajobu. Advokát Heppnera říká, že tato diskuse nesmí být předložena soudu jako důkaz, protože se na ni vztahuje mlčenlivost ve vztahu advokát-klient. Soudce však minulý měsíc rozhodl, že AI nemůže být advokátem a mlčenlivost se tedy na diskusi nevztahuje. Navíc podmínky používání Claude neříkají nic o důvěrnosti diskuse, naopak je v nich zmíněno, že může být použita k učení i k zveřejnění.

(zdroj: slashdot)

