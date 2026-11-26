Americká Federální komise pro komunikaci (FCC) podmíněně schválila plán SpaceX na vybudování družicové sítě Starmind. Ta má sloužit jako datacentrum na oběžné dráze a podle povolení může zahrnovat až milion družic. Jde o významný regulační krok pro společnost Elona Muska, samotné schválení ale neznamená, že se vesmírná datacentra začnou brzy stavět nebo provozovat.
Družice mají zpracovávat velké objemy dat přímo ve vesmíru a výsledky předávat na Zemi. Se Zemí mají komunikovat také prostřednictvím rádiových spojů, které poslouží jako záložní a nouzové spojení pro řízení a sledování družic. Mezi sebou mají družice komunikovat především laserovými spoji, mimo jiné prostřednictvím sítě Starlink. SpaceX plánuje jejich provoz ve výškách od 500 do 1002 kilometrů.
Proti návrhu vystoupily Amazon, Viasat a Americká astronomická společnost. Upozorňovaly mimo jiné na riziko zahlcení oběžných drah, kosmického odpadu, rušení rádiových frekvencí a dopadů na životní prostředí. FCC část námitek odmítla s tím, že některé otázky, například možné ohrožení vědeckého výzkumu, nespadají do její pravomoci. Amazon zároveň kritizoval nedostatek podrobností v žádosti SpaceX.
Před spuštěním projektu zůstává řada technických a ekonomických překážek. SpaceX bude muset výrazně zlevnit výrobu a vynášení družic, vyřešit chlazení procesorů ve vesmíru a zajistit financování potřebného hardwaru. Další rozhodnutí regulátora se týká toho, co se stane s družicemi po skončení jejich provozu ve výškách nad 600 kilometrů. SpaceX totiž žádá o výjimku z pravidel pro jejich stažení z oběžné dráhy.