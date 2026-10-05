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Společnost Sylabs ukončila vývoj kontejnerového backendu Singularity

peci1
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Singularity Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Společnost Sylabs oznámila ukončení podpory a vývoje svých kontejnerových backendů Singularity CE a Singularity Pro k datu 25. října 2026. Další detaily firma neuvedla.

Uživatelé nicméně mohou přejít na open-source nástupce Apptainer, který je již několik let vyvíjen pod Linux Foundation. Apptainer kdysi vznikl jako fork Singularity a vývoj pak probíhal paralelně na obou stranách. Apptainer se snažil o vysokou míru kompatibility se Singularity CE, až do té míry, že instaluje symlink z /usr/bin/singu­larity na /usr/bin/appta­iner. Přechod by tak pro většinu uživatelů měl být celkem bezbolestný.

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Autor zprávičky

peci1



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