Spotify spouští bezeztrátový poslech hudby, mezi prvními zeměmi je i Česko

Petr Krčmář
Dnes
Dnes

Bezeztrátový poslech hudby byl dlouhá léta jednou z nejžádanějších funkcí uživatelů služby Spotify. Nyní se konečně začíná zavádět pro posluchače Premium ve vybraných zemích. Předplatitelé obdrží ve Spotify oznámení, jakmile pro ně bude bezztrátový zvuk k dispozici.

Novinka bude zavedena postupně a během září a října se dočkají uživatelé v 50 zemích. V první vlně jsou posluchači v Austrálii, Rakousku, Česku, Dánsku, Německu, Japonsku, Novém Zélandu, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku, USA a Velké Británii. Ti si již brzy budou moci v nastavení vybrat, že chtějí poslouchat hudbu komprimovanou bezeztrátovým algoritmem.

Čekání je konečně u konce; jsme velmi nadšeni, že bezztrátový zvuk je nyní k dispozici pro předplatitele, řekl Gustav Gyllenhammar, viceprezident pro předplatné ve společnosti Spotify. Věnovali jsme čas vývoji této funkce tak, aby v každém kroku byla upřednostněna kvalita, snadné použití a přehlednost, abyste vždy věděli, co se děje v pozadí.

Uživatelé si v aplikacích mohou zvolit, jakou kvalitu zvuku preferují a jaký datový objem je pro ně přijatelný. Rozlišuje se kvalita streamování přes Wi-Fi, přes mobilní připojení a kvalita stahované hudby. Doposud byly k dispozici čtyři možnosti ztrátové komprese, postupně přibude také pátá – bezeztrátová. Doposud nejvyšší úroveň využívala datový tok 320 kbps ve formátu Ogg Vorbis, nově bude k dispozici formát FLAC ve 24 bitech a 44,1 kHz.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

