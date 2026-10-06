SQLDoom: hra Doom běžící v SQL databázi

Doom už byl portován na mnoho zvláštních platforem: video adaptér pro HDMI, dokument v PDF nebo přímo na čip grafické karty. Nejnovějším počinem v této oblasti je přenesení původního Doomu do SQL databáze.
Do jazyka SQL byla přenesena celá herní logika i renderer a vše bylo spuštěno uvnitř databáze. Herní smyčka běží v původní rychlosti 35 FPS a vedle běží malý klient v Pythonu, který se stará o časování, čte vstup z klávesnice a zobrazuje bitmapu, kterou obdrží. Funguje i režim pro více hráčů.
V pozadí řada tabulek v CedarDB sleduje geometrii a stav hry, zatímco přibližně 1 300 řádků SQL dotazů rozložených do 89 tabulkových výrazů implementuje herní logiku a generuje obraz pro uživatelského klienta. Výsledek vypadá jako původní hra.
Převod klasických souborů WAD ze hry Doom do relační databáze byl podle autorů portu relativně jednoduchý a přímočarý, a to díky způsobu, jakým hra rozdělovala úrovně na vrcholy, čáry, sektory a podobně. Dokonce i slavné stromy rozdělení binárního prostoru ze hry Doom lze pomocí klíče
sort_key rozložit do formátu SQL. Podle autorů jsou to všechno prostě jen data.
Pokud si chcete hru takovým způsobem zahrát, můžete si stáhnout kód z GitHubu, nainstalovat si databázi CedarDB a přidat ze hry původní soubor WAD.