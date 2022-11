Staré notebooky mohou mít s jádrem 6.1 problém s regulací podsvícení

Autor: Pixabay

Hans de Goede z Red Hatu přepracoval pro jádro 6.1 kód kontrolující podsvícení monitoru na noteboocích. Sám říká, že některé staré nebo zvláštní modely by mohly mít s novým kódem problémy a prosí uživatele, aby svoje notebooky otestovali.





V sobotu na svém blogu zveřejnil první výsledky. Zdá se, že problémy jsou na Acer Aspire 1640, HP Compaq nc6120, IBM ThinkPad X40, System76 Starling Star1 a Apple MacBook 2.1, 4.1 a Pro 7.1. Hans pro ně připravil opravu, která směřuje do 6.1.





Kromě toho měly některé notebooky v /sys/class/backlight více metod, jednu nativní a jednu od výrobce. Týkalo se to Asus EeePC 901, Dell Latitude D610 a Sony Vaio PCG-FRV3. Ve skutečnosti by ale měla být dostupná jen jedna metoda. Hans tedy připravil opravu do 6.2, kdy bude nativní metoda preferována.

(zdroj: phoronix)