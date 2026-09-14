Starý 512bitový RSA kľúč z Netscape 4.51 padol za 32 hodín

Matthew McPherrin uskutočnil zaujímavý experiment s historickou webovou PKI. V inštalačných súboroch starých prehliadačov vyhľadal koreňové certifikáty a zistil, že Netscape 4.51 z marca 1999 dôveroval koreňovej certifikačnej autorite E-Certify používajúcej iba 512bitový kľúč RSA. Pomocou open-source nástroja
CADO-NFS a metódy General Number Field Sieve dokázal na procesore Ryzen 9 5950X faktorizovať RSA modul serverového koreňového certifikátu približne za 32 hodín.
Podobne dopadol aj druhý 512bitový koreňový certifikát E-Certify určený pre S/MIME, ktorého faktorizácia trvala približne 29 hodín. Z nájdených prvočísel McPherrin zrekonštruoval príslušné súkromné kľúče RSA. Nezostal pritom iba pri matematickom experimente: vytvoril nový certifikát podpísaný rekonštruovaným kľúčom a pripravil server kompatibilný so starým SSL. Následne overil, že Netscape 4.51 pri nastavení dobového dátumu takýto certifikát skutočne akceptuje ako dôveryhodný.
Experiment názorne ukazuje, ako výrazne sa za viac než štvrťstoročie zmenili praktické možnosti faktorizácie RSA. Už v roku 1999 pritom bola faktorizovaná 512bitová výzva RSA-155, takže podobne krátke RSA moduly boli problematické už v období, keď boli tieto certifikáty distribuované používateľom Netscape. Koreňové certifikáty E-Certify boli z Netscape odstránené v roku 2002 a ich platnosť skončila v roku 2003, takže nejde o zraniteľnosť súčasnej webovej PKI.
Podrobný opis experimentu, historické certifikáty aj výsledky faktorizácie zverejnil Matthew McPherrin na svojom webe.