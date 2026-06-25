Státní správa stagnuje v zavádění IPv6 a DNSSEC, u třetiny úřadů přetrvávají nedostatky

Odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu vydal výroční zprávu o stavu zavádění IPv6 a DNSSEC ve státní správě České republiky. Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 17. ledna 2024 č. 49 materiál Restart zavádění technologie DNSSEC a protokolu IPv6 ve státní správě. Usnesení mimo jiné MPO ukládá každoročně k 30. červnu vyhodnotit a zveřejnit stav plnění podmínek pro úplný přechod na protokol IPv6.
Zatímco v prvním roce došlo k výraznému zlepšení situace, uplynulý rok znamenal stagnaci.
Úřady, pro něž byl přechod na IPv6 prioritou, učinily tento krok hned v nejbližších měsících po přijetí vládního usnesení, píše se v letošní zprávě. V několika případech stále nejsou plněny povinnosti ve vztahu k zavádění IPv6, a v jednom případě se dokonce skóre zavádění IPv6 na doméně snížilo. Dílčí nedostatky byly zjištěny u 11 úřadů z celkových 31 sledovaných.
MPO k tomu uvádí, že zmíněným úřadům v plnění povinností nic nebrání.
V současné době nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily těmto úřadům naplnit povinnosti vyplývající z usnesení vlády ze dne 17. ledna 2024 č. 49. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále komunikovat s úřady ve smyslu plnění povinností z předmětného usnesení.
MPO v rámci svého monitoringu sleduje také nasazení dalších bezpečnostních technologií jako SPF, DMARC, DANE, MTA-STS a CAA. V plánu je dále rozšiřit monitoring na další služby státu.
V budoucím období se Ministerstvo průmyslu a obchodu zaměří na testy dalších webů a služeb státu (např. ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů), které doposud nebyly sledovány, ale z dosavadních zjištění je zřejmé, že nesplňují povinnosti uložené výše uvedeným usnesením.