Steam je nyní 64bitovou aplikací, v Linuxu běží uvnitř kontejneru

Společnost Valve vydala novou aktualizaci klienta Steam, která je nyní 64bitovou aplikací a v Linuxu běží uvnitř kontejneru Steam Runtime, místo aby se jako dříve spoléhala na softwarové prostředí hostitelské distribuce. Valve uvádí, že se zde využívá stejná technologie, jaká se již používá u her na Steamu, a že by to mělo přinést konzistentnější uživatelský zážitek napříč různými linuxovými distribucemi.
Mezi změny specifické pro Linux patří také přepracované uživatelské rozhraní aktualizačního programu a oprava problému, kdy se okno aktualizačního programu nezobrazovalo. Byly opraveny dvě chyby způsobující pád aplikace: jedna při probuzení z režimu spánku a druhá při vytváření multiplayerové lobby ve hře využívající rozhraní ISteamNetworking.
Vylepšení se dočkala také funkce Remote Play, zejména pro Linux. Steam nyní na linuxových stolních počítačích podporuje záznam HDR prostřednictvím PipeWire, takže můžete nahrávat HDR obsah pro streamování. Navíc bylo na Steam Deck OLED znovu povoleno streamování HDR.