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Steam v květnu 2026: Linux pod 4% hranicí

David Ježek
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Steam Autor: Valve

Zatímco v březnu se podíl linuxových systémů mezi uživateli herní služby Steam dočasně vyhoupl nad 5% hranici, aby v dubnu klesl na 4,5% podíl, nyní jsme za květen zase o něco níže. Podíl linuxových hráčů na Steamu je na hodnotě 3,99 %, pokles tedy pokračuje.

Systém macOS je nyní na hodnotě 2,16 %. Mezi linuxovými uživateli si pak zhruba čtvrtinový podíl drží přímo SteamOS. I díky strojům Steam Deck je mezi linuxáky 45% podíl procesorů AMD, které se měsíc za měsícem pozvolna a průběžně zvyšuje. Grafickým kartám jasně dominuje Nvidia, s téměř tříčtvrtinovým podílem.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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