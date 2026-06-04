Steam v květnu 2026: Linux pod 4% hranicí

Zatímco v březnu se podíl linuxových systémů mezi uživateli herní služby Steam dočasně vyhoupl nad 5% hranici, aby v dubnu klesl na 4,5% podíl, nyní jsme za květen zase o něco níže. Podíl linuxových hráčů na Steamu je na hodnotě 3,99 %, pokles tedy pokračuje.
Systém macOS je nyní na hodnotě 2,16 %. Mezi linuxovými uživateli si pak zhruba čtvrtinový podíl drží přímo SteamOS. I díky strojům Steam Deck je mezi linuxáky 45% podíl procesorů AMD, které se měsíc za měsícem pozvolna a průběžně zvyšuje. Grafickým kartám jasně dominuje Nvidia, s téměř tříčtvrtinovým podílem.