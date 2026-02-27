Root.cz  »  Linux  »  Sudo-rs bude při zadávání hesla ve výchozím stavu psát hvězdičky

Sudo-rs bude při zadávání hesla ve výchozím stavu psát hvězdičky

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Heslo Autor: Depositphotos

Sudo-rs je standardní nástroj přepsaný do Rustu, který bude také součástí nového Ubuntu 26.04 LTS. Sudo-rs změnilo výchozí chování a při zadávání hesla se v terminálu budou objevovat hvězdičky. Tato změna chování se uživatelům nelíbí. Ubuntu však změnu zachová.

Pokud budete chtít standardní chování, je potřeba do /etc/sudoers přidat řádek  Defaults !pwfeedback. Vývojáři říkají, že lidé jsou na hvězdičky (tečky) zvyklí při zadávání hesla ze všech možných rozhraní. Jednině login/sudo v Linuxu to nedělá a to může nové uživatele zmást. Lokální potenciální útočník může sice zjistit délku hesla, ale tato informace u silných a dlouhých hesel významně nezjednodušuje útok.

(Zdroj: Phoronix)

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI