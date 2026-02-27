Sudo-rs bude při zadávání hesla ve výchozím stavu psát hvězdičky

Sudo-rs je standardní nástroj přepsaný do Rustu, který bude také součástí nového Ubuntu 26.04 LTS. Sudo-rs změnilo výchozí chování a při zadávání hesla se v terminálu budou objevovat hvězdičky. Tato změna chování se uživatelům nelíbí. Ubuntu však změnu zachová.
Pokud budete chtít standardní chování, je potřeba do
/etc/sudoers přidat řádek
Defaults !pwfeedback. Vývojáři říkají, že lidé jsou na hvězdičky (tečky) zvyklí při zadávání hesla ze všech možných rozhraní. Jednině login/sudo v Linuxu to nedělá a to může nové uživatele zmást. Lokální potenciální útočník může sice zjistit délku hesla, ale tato informace u silných a dlouhých hesel významně nezjednodušuje útok.
(Zdroj: Phoronix)