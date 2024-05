Superpočítač Aurora překročil 1 EFlop/s, ale je stále až druhý

Autor: Argonne National Laboratory

Žebříček nejrychlejších superpočítačů světa TOP500 byl dnes aktualizován. Superpočítač Aurora z Argonne National Laboratory, založený na CPU i GPU od Intelu, o kterém jsme již psali před rokem a před půl rokem, sice překročil 1 EFlop/s, ale je stále až druhý po Frontieru z Oak Ridge National Laboratory s CPU i GPU od AMD. První má posledních podle výsledků výkon 1,206 EFlop/s a druhý 1,012 EFlop/s.





Zatím u Aurory běží jen asi 87 % uzlů, takže by se výkon mohl ještě zlepšit. Jestli předstihne Frontier, to teprve uvidíme. AMD chystá El Capitan v Lawrence Livermore National Laboratory. Ten by měl mít 2 EFlop/s měl by být spuštěn v polovině tohoto roku.





(zdroj: phoronix)