SUSE Open House 2025: přijďte se podívat do kanceláří pražském Karlíně

Martina Stuchlíková
Dnes
Jednou za rok otevírá společnost SUSE dveře svých kanceláří široké veřejnosti. Letos je pro vás otevře 26. listopadu v 16 hodin v pražském Karlíně. Vítáni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět více o práci vývojářů, prostředí ve kterém pracují a o místní firemní kultuře.

Můžete se těšit na krátké prezentace, které vám přiblíží, na čem inženýři v Praze pracují, jak spolupracují se zákazníky, partnery i studenty, proč mají rádi open source a co pro ně skutečně znamenají motta „Have a lot of fun“ a „Choice Happens“.

Zároveň budete mít možnost popovídat si s členy různých týmů o jejich práci nebo se obrátit na místní HR tým ohledně pracovních příležitostí, studentských programů či stáží. Více informací a registraci najdete na more.suse.com/openhousecz.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Autor zprávičky

Martina Stuchlíková

