SUSE propustí 10 % zaměstnanců, v důsledku AI a automatizace

Zejména nástup využívání AI a z toho plynoucí pokračující automatizace činností jsou důvody, pro které SUSE propusti 10 % svých zaměstnanců. Alespoň tolik tvrdí Phoronix citující interní memo šéfa společnosti. Jde o necelé dvě stovky lidí.
SUSE CEO Dirk-Peter van Leeuwen tak reaguje na vývoj, jehož důsledky v této podobě očekáváme už pár let. Desetina lidí má v SUSE skončit už zítra, 4. listopadu 2026. SUSE tímto navazuje na dobrovolné odchody části zaměstnanců, které byly realizovány v září, ale které nebyly dostatečné.