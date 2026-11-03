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SUSE propustí 10 % zaměstnanců, v důsledku AI a automatizace

David Ježek
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SUSE AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Zejména nástup využívání AI a z toho plynoucí pokračující automatizace činností jsou důvody, pro které SUSE propusti 10 % svých zaměstnanců. Alespoň tolik tvrdí Phoronix citující interní memo šéfa společnosti. Jde o necelé dvě stovky lidí.

SUSE CEO Dirk-Peter van Leeuwen tak reaguje na vývoj, jehož důsledky v této podobě očekáváme už pár let. Desetina lidí má v SUSE skončit už zítra, 4. listopadu 2026. SUSE tímto navazuje na dobrovolné odchody části zaměstnanců, které byly realizovány v září, ale které nebyly dostatečné.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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