Švýcarská federální vláda nahrazuje software Microsoftu na 3000 počítačích

Švýcarská federální vláda spustila pilotní program, jehož cílem je sadu Microsoft 365 nahradit alternativami s otevřeným zdrojovým kódem na 3 000 pracovních stanicích, což představuje přibližně 7 % federálních zaměstnanců. V plánu je do migrace investovat 9 milionů švýcarských franků, což je přibližně čtvrt miliardy českých korun. Cílemg je dokončit migraci do konce roku 2027.
Federální rada už zveřejnila výsledky projektu „PoC BOSS“, který měl ověřit proveditelnost a do kterého se zapojilo 172 federálních zaměstnanců. Ti testovali německou open-source platformu pro spolupráci s názvem openDesk. Uživatelé hodnotili kladně základní kancelářské úkoly, jako je zpracování dokumentů a e-mailová komunikace. Naopak videokonference ve velkém měřítku mají stále svá technická omezení.
Výsledkem je podle rady úspěch, takže bylo rozhodnuto o rozšíření do ostrého provozu pro 3000 dalších zaměstnanců. Podle Matthiase Stürmera z Bernské univerzity způsobuje převaha Microsoftu tři velké problémy, kvůli kterým Švýcarsko k migraci přistupuje: riziko vměšování cizího státu, závislost na jednom dodavateli a rostoucí ceny za licence v souvislosti se slabou vyjednávací pozici jednoho státu.
Švýcarská armáda je v celém procesu výrazně napřed a nečeká na civilní úředníky. Už příští měsíc by mělo dojít o dokončení plné migrace z Microsoft 365 na zmíněný openDesk. Důvody jsou přitom vlastně stejné, jde o suverenitu a odstrižení cizí mocnosti od přístupu k citlivým švýcarským datům.