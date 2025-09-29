Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Švýcarsko odhlasovalo digitální ID

Švýcarsko odhlasovalo digitální ID

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Švýcarsko Autor: Depositphotos

Švýcarsko včera v referendu těsnou většinou odhlasovalo digitální ID (e-ID). Pro bylo 50,4 % a proti 49,6 % při neočekávaně vysoké účasti 49,55 %. E-ID mělo být zavedeno již v roce 2021, ale hlasování dopadlo negativně, hlavně kvůli úloze soukromých firem v systému.

Nově bude e-ID spravovat stát, nebude povinné a bude zdarma. Bude navázáno na jediný chytrý telefon. Při ztrátě nebo výměně za nový je potřeba vydat nový doklad. Doklady s biometrickými údaji (otisky prstů) budou dostupné koncem příštího roku. E-id bude užitečné například při sjednávání smlouvy na mobilní telefon nebo při prokázání věku při nákupu alkoholu. Protistrana vždy obdrží jen pro ně relevantní údaje. Odpůrci říkají, že ne každý má chytrý telefon a také se obávají masového sledování či prodeje dat pro marketing.

Velká Británie také chystá svoje digitální ID, které bude povinné pro každého pracujícího. Oproti švýcarskému systému bude mít méně funkcí. I přesto se někteří lidé obávají o své soukromí.

Pracuje se také na evropském eID. Podle Wikipedie se více informací o implementaci eID dozvíme začátkem prosince.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

