SyncThing pro Android byl za podivných okolností převzat novým vlastníkem

goodMirek
Dnes
1 nový názor

Syncthing Autor: Syncthing, podle licence: X DELETED

SyncThing pro Android byl za podivných okolností převzat novým vlastníkem. Nový vlastník researchxxl githubového repa a podepisovacích klíčů nevysvětlil okolnosti převzetí a dostatečně nekomunikuje s komunitou. Stávající správce nel0x se rozhodl vytvořit fork.

Syncthing je open-source nástroj pro synchronizaci souborů mezi zařízeními bez použití centralizovaného serveru — funguje peer-to-peer a přenosy šifruje. Umožňuje automatickou, kontinuální synchronizaci adresářů napříč počítači a mobilními zařízeními, nabízí webové rozhraní pro správu, konfiguraci sdílených adresářů a práv přístupu a zachovává historii verzí souborů pro snadné obnovení.

